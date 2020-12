Gaćinović nakon pobede u gostima protiv Rada: "Bili su nenormalni uslovi za igru"

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Vladimir Gaćinović rekao je da je današnja utakmica protiv Rada mogla da "ode na obe strane" da je jedan momenat odlučio i istakao da je trijumf bitan iz psihološkog aspekta.







"Bila je teška utakmica u nenormalnim uslovima za igru. Izgurali smo prvo poluvreme da ne primimo gol. Nije bilo fudbalske lepote, dosta se preskakala igra, što ja ne volim. Jednostavno, bilo je tako suđeno zbog vetra i kiše. Jedan momenat u drugom poluvremenu rešio je utakmicu, moglo je da ode na obe strane" - rekao je Gaćinović.



Fudbaleri Radničkog pobedili su ekipu Rada na gostujućem terenu sa 1:0 u okviru 17. kola Super lige Srbije. Jedini gol postigao je Dušan Stoiljković u 76. minutu.



"Pogodilo se da su izmene bile prave. Stoiljković je iskoristio dobro centaršut sa leve strane. Time smo krunisali igru. Imali smo još par šansi, imao ih je i Rad", rekao je Gaćinović.







Trener Radničkog je rekao da je njegova ekipa na Banjicu došla pod psihološkim pritiskom.



"Od Radničkog se uvek očekuje dosta. Znate i sami kako smo prošli meč izgubili. Ja ne volim to da komentarišem, prvi meč sam vodio posle dva treninga. Još uvek se upoznajem sa ekipom. Napravili smo dobru hemiju, momci dobro usvajaju šta radimo. Trude se, nadam se da će se im se trud vratiti na najbolji način", rekao je Gaćinović.



"Bio je ovo prvi trijumf u dve utakmice, bitan iz psihološkog aspekta, jer dolazi nakon pet poraza. Došli smo do vrlo važnih bodova. Nismo daleko od gornjeg, ali ni donjeg dela tabele. Rekao sam im da je ovaj meč prekretnica, što i može da bude. Sve čestitke mojim momcima na fanatičnoj borbi. Nije bilo uslova za kvalitetan fudbal. Borili smo se za svaku loptu, jedan momenat je odlučio", zaključio je on.