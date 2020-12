Gaćinović i vrednom radu koji se isplati, a šta misli trener Zlatibora?

Trener fudbalskog kluba Radnički iz Niša Vladimir Gaćinović rekao je danas da je pobeda njegovog tima nad Zlatiborom u 18. kolu Superlige Srbije, nagrada za vredan rad u protekle dve nedelje i da su tu pobedu svi u timu želeli.







"Momci su zaslužili pohvale za svoju borbu i istrajnost, kao i pristup igri nakon serije slabijih rezultata. Ovu pobedu smo silno želeli i mnogo nam znači, ona je nagrada za vredan rad u protekle dve nedelje", rekao je Gaćinović, preneo je klub.



"Mislim da je ova utakmica bila prava prvenstvena. Znali smo da nam u goste dolazi ekipa koja igra sjajnu tranziciju i ima nekoliko odličnih pojedinaca, te smo tako i pripremali utakmicu. Prvih 25 minuta smo igrali u ritmu protivnika, koji nam nije odgovarao, preskakali smo sredinu terena i nismo se dovoljno nametnuli. Nakon toga smo krenuli da igramo svoju igru i to smo krunisali golom", dodao je on.



Fudbaleri Radničkog pobedili su danas na svom terenu ekipu Zlatibora sa 2:1. Radnički je poveo golom Petra Djuričkovića u 38. minutu, Ifet Djakovac je izjednačio u 54. minutu, a pobedu timu iz Niša doneo je svojim drugim golom na meču Djuričković u sudijskoj nadoknadi.



"U drugom poluvremenu smo dozvolili jednu nesmotrenu situaciju, kada je protivnik iskoristio višak po desnoj strani, a u nastavku te akcije izjednačio iz slobodnog udarca. Čitavu utakmicu smo kontrolisali, imali smo inicijativu gotovo sve vreme, a ipak bili oprezni zbog kontri gostiju. U potpunosti smo zaslužili ovu pobedu, bez obzira što smo gol dali u finišu meča, fudbal se i igra do poslednjeg sudijskog zvižduka", rekao je Gaćinović.



Pomoćni trener Zlatibora Vladimir Mudrinić istakao je da njegova ekipa nije imala sreće na kraju utakmice i da je možda zaslužila da osvoji bod na ovom meču.



"Nismo imali sreće na samom kraju utakmice. Mislim da smo pružili kvalitetnu partiju po izuzetno teškom vremenu za igru, bilo je veoma hladno, a teren je bio jako brz. Momci su dali svoj maksimum u ovom momentu, odigrali do poslednjeg atoma snage. Možda smo zaslužili da osvojimo bod, ali takav je fudbal, igra se do samog kraja i trenutak slabije koncentracije može da presudi", rekao je Mudrinić.



Radnički je ovom pobedom došao do devete pozicije u prvenstvu sa 27 osvojenih bodova, dok je ekipa Zlatibora na 18. mestu mestu sa 15 bodova.