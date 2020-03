Fudbalski savez Srbije izdao zvanično saopštenje, odluka stupa na snagu odmah!

Fudbalski savez Srbije danas je izdao zvanično saopštenje o obustavi svih fudbalskih aktivnosti na nivou Republike Srbije.Obaveštavaju se svi fudbalski i futsal klubovi, svi igrači i igračice, fudbalski treneri i svi ostali fudbalski stručnjaci i fudbalski radnici, uključujući i one koji su aktivni u bazičnom fudbalu (u sistemu FS Srbije), da je uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji dana 15. marta 2020. godine, došlo do prestanka svih fudbalskih takmičenja, do prestanka održavanja svih prijateljskih utakmica i do prestanka trenažnih procesa u fudbalskim i futsal klubovima.Svi fudbalski i futsal klubovi pod ingerencijom FSS, dužni su da odmah:- obustave učešće u fudbalskim takmičenjima svih nivoa;- otkažu sve zakazane prijateljske utakmice;- obustave sve vidove trenažnog procesa igrača i igračica;- prestanu sa organizovanjem bilo kakvog vida rekreativnog bavljenja fudbalom i futsalom;- prestanu sa okupljanjem sportista i sportistkinja u svojim prostorijama.Nalaže se svim fudbalskim i futsal klubovima, kao i teritorijalnim, okružnim, gradskim i opštinskim fudbalskim savezima sa teritorije FSS, da prate obaveštenja, naredbe i uputstva nadležnih državnih organa i da postupaju u skladu sa onim što u njima bude saopšteno.O svim daljim merama koje će biti preduzete u fudbalskom i futsal sportu, FSS će obaveštavati svoje članove zvaničnim kanalima komunikacije (internet prezentacije – sajt i društvene mreže), putem sredstava javnog informisanja i svih drugih dostupnih načina komunikacije.