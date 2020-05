Fudbaleri Zvezde počinju sa treninzima, evo kako će to izgledati u neobičnim uslovima!

Fudbaleri Crvene zvezde od ponedeljka 4. maja vraćaju se grupnim treninzima na stadionu "Rajko Mitić", ali u skladu sa instrukcijama za otpočinjanje trenažnog proseca na otvorenom Ministarstva omladine i sporta u Srbiji, a koje je Fudbalski savez Srbije prosledio klubovima, stoji u saopštenju kluba."Crveno-beli" su od početka Vanrednog stanja uvedenog 15. marta vredno trenirali kod svojih kuća po planu i programu koje im je dostavio stručni štab na čelu sa trenerom Dejanom Stankovićem.S obzirom da to da je dozvoljeno da na terenu maksimalno bude 10 ljudi, plus dvojica članova stručnog štaba pored terena, Stanković će zajedno stručnjakom za kondiciju Federikom Panonćinijem raditi sa igračima u tri grupe i to u tri različita termina.U prvoj i u drugoj grupi biće po osmorica fudbalera, u trećoj sedmorica dok će golmani raditi odvojeno na drugom terenu i u svom terminu. Pored Stankovića, Panonćinija i fudbalera, shodno instrukcijama pored terena biće jedan maser i još jedan trener.Uz mnogo atipičnih uslova vezanih za sam proces treninga, a odnosi se na broj fudbalera na terenu, rastojanje među njima i još mnogo detalja, u dobijenim novim Instrukcijama za treninge na otvorenom postoji i niz odredbi koje se odnose na sam proces higijene, kako za sportiste tako i za ostale radnike, od samog ulaska na stadion pa sve do odlaska kući.Klub je takođe izvršio pripremne radnje da se sprovedu sve preventivne mere koje su propisali Vlada i Ministarstva.Fudbalski Savez Srbije još uvek nije doneo definitivnu odluku kada će se i u kom formatu nastaviti Suprliga Srbije