Fudbaleri Partizana u epizodi - Um caruje, ali i snaga je bitna!

Fudbaleri Partizana uveliko se pripremaju u Turskoj za nastavak sezone.







Kako bi igrači mogli duže da spavaju prvi trening prvotimaca Partizana tokom petog dana priprema u Beleku pomeren je za 10 časova ujutru.



Profesor Marko Stojanović postavio je poligon u teretani na kojem se radilo, uz pravilno izvođenje vežbi do 40 minuta.



"Veoma sam zadovoljan današnjim treningom, trajao je 39 minuta i svi su radili maksimalno. To je generalni koncept koji mi želimo na ovim pripremama, hoćemo kvalitet sa realtivno malim brojem ponavljanja, kratkim treninzima, to smo danas pokušali da uradimo u teretani i veoma sam zadovoljan. Ovo je možda i najbolji trening snage koji smo uradili od kada sam ja u Partizanu", rekao je za sajt Partizana sportski naučnik profesor Marko Stojanović.



"Najbolja prevencija povreda je dobar trening snage zajedno sa korektivnim vežbama malih mišićnih grupa i mi smo na dobar način uspeli da iznesemo jesenji deo prvenstva. Imali smo zaista mali broj povreda. Igrači koji su prošli pripreme sa nama praktično nisu imali nikakvih problema sa povredama i nadamo se da će tako biti i u prolećnom delu", smatra član stručnog štaba Partizana.​