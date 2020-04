Fudbala nema, ali prepucavanja ne izostaju, najnoviji sukob Borjan - Vuletić

Nažalost, sve je počelo od jednog ''retvita'' Vladimira Vuletića, gde je pomenuta zastava ''Delija'' koja je ostala u Kninu pošto je srpsko stanovništvo usled ratnih dešavanja moralo da izbegne iz tog dela Hrvatske.





To je prilično pogodilo golmana i kapitena Crvene zvezde Milana Borjana, koji se danas oglasio na Instagramu.







''Dobar dan svima, ja sam Milan Borjan, jedan od dečaka koji je pre 25 godina bio u nepreglednoj koloni izbeglica tokom 'Oluje'.



Sećam se te kolone gde su majke plakale, bake očajno zapomagale za ostavljenim sinovima, muževima, očevima. Mi deca nismo tada bili svesni šta se dešava, videli smo samo da nam gore kuće, igrališta na kojima smo se do juče bezbrižno igrali, bili smo uplašeni, žedni i gladni... Danas svi mi koji smo preživeli tu strašnu, nepreglednu kolonu nosimo velike ožiljke i rane. Neki od nas nikada se nisu oporavili. Neki od nas služimo državi Srbiji, doprinosimo sportu, nauci, politici, medicini, sudstvu. Nismo zaslužili da nas niko a posebno jedan 'Profesor' vređa samo iz jednog razloga, a to je što smo bili prinuđeni da budemo u nepreglednoj koloni tokom 'Oluje' i što smo Delije.



'Profesore', dugo niste bili u medijima zbog pandemije i očigledno to ne možete da podnesete pa želite da budete u medijima vređajuci sve nas kojima je sam pomen 'Oluje' velika rana jer smo izgubili druga, prijatelja, brata.







Od Vas očekujem 'Profesore' Vuletiću odgovor sa Njegosevim citatima i Vašom zeljom da pobedite retorikom. Ja se neću "Profesor" nadmudrivati sa Vama, niti imam toliko škole, a verovatno ni intelekta koliko Vi "Profesore", ali ću Vas zamoliti da postanete bolji čovek i ne igrate se sa ovakvim postovima i izjavama dok se nekome slama srce i duša od teških i gorkih uspomena.



Vi 'Profesore' ste sami naslednik i glasnogovornik zadojene mržnje prema Crvenoj Zvezdi ali 'Profesore' morate da znate da je Srbima iz Knina posle genocida NDH ostala samo Crvena Zvezda u Jugoslaviji da se identifikuje sa Srpstvom.



'Profesore', ovu zastavu sa slike koju ste postavili smo napravili mi deca od deset godina a tada smo je izgubili, kao i sve u životu sto smo izgubili i što nam je oduzeto, a pre svega naš krevet, dom, igračke... Sve ono, 'Profesore', što Vama nikada nije bilo uskraćeno.



Izvinjavam se svima što sam kao sportista morao da reagujem na političku sadržinu, ali previše je moja duša razorena od bola nakon prozivke svih nas Delija iz Knina koji smo preživeli životnu golgotu! Neću se vise oglašavati na ovu temu'', napisao je Borjan.

Nije se dugo čekalo ni na Vuletićev odgovor na Tviteru.





''Problem sa medijskom slikom Srbije danas je u tome 'što je novo sada doba i pravila nova važe. Istina važna nije, važno je šta se kaže. Uz nešto malo para da kupe sitne duše i dva-tri novinara da tvoju metu sruše. Kad ti neko na put stane i učini da nestane. Ko ti čimi mnogo zala nek’ pogine od skandala. Kad narod nema hleba, mi znamo šta mu treba. Neka skandale guta umesto svinjskog buta! Kad raja glavu digne, nek’ novi tiraž stigne. Lakše se trpe muke kad čitaš tuđe 'bruke''.



Oni koji partizanovce nazivaju godinama ustašama, franjevcima i Zagrepčanima, zaboravljaju da im je jedan od klupskih osnivača bio Slavko Komar (i ne, Tuđman nikad nije bio predsednik FK Partizan, već TK Partizan i JSD Partizan), a predsednik Skupštine Nikola Bugarčić-Zver, ujedno i upravitelj Golog otoka na kojem su smrt i patnju pronašli mnogi Srbi.



Međutim, istine radi, onima koji se bave mojim retvitovima prezentujem istorijat cele ove priče (jer je istorija učiteljica života!). Tako će svi shvatiti da "bez budala tupaga pogleda, bi l’ umovi mogli blistat svijetli?"



Naš Mlan zna da je Krajina pala bez ispaljenog metka, ali i zna da je uprava njegovog sadašnjeg kluba nakon "Oluje" za trenera postavila čoveka koji učestvuje u izgradnji spomenika "Oluji" u Kninu.



Sledstveno svemu ovome, kod njega je u pitanju klasičan error mentalis'', napisao je Vuletić.