FSS se oglasio povodom Korona virusa, ovo je savet za klubove, otkazane dve utakmice!

Fudbalski savez Srbije se po prvi put oglasio povodom novonastalog virusa i povodom novonastale situacije.



U saopštenju za javnost koje je objavljeno na zvaničnom sajtu FSS-a, piše da je naš savez u stalnom kontaktu sa Vladom Srbije i Ministarstvom zdravlja.



Pored toga, napomenuto je da su otkazane dve utakmice, u pitanju su prijateljski mečevi futsal reprezentacije sa Mađarskom.



Evo saopštenja u celosti:



"U skladu sa novonastalom situacijom i preporukama Vlade Srbije povodom novih slučajeva obolevanja od koronavirusa (Covid – 19), odnosno neophodnosti preventivnog delovanja, održan je sastanak članova Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije.



Fudbalski savez Srbije pažljivo prati preporuke Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja i sve strukture sistema ponašaju se u sladu sa svakom novom informacijom. Istovremeno Savez je u kontaktu sa nadležnim institucijama UEFA, a ovom prilikom želimo da obavestimo javnost da je do ovog trenutka otkazana samo jedna akcija neke reprezentativne selekcije Srbije i to prijateljskog karaktera futsal A reprezentacije. Na zahtev Ministarstva zdravlja Vlade Mađarske otkazana su dva meča planirana u martovskom terminu u Budimpešti. U narednom periodu nisu planirana gostovanja nijedne naše selekcije u zemljama koje su potencijalna žarišta, a ovim putem savetujemo i klubove da otkažu eventualno ugovorena gostovanja u tim zemljama.



"Fudbalski savez Srbije ističe potrebu da budemo društveno odgovorni i savesni svako u svojoj zoni odgovornosti. Tim povodom želimo da uputimo savet lekarima svih klubova da prate razvoj situacije i da se ponašaju u skladu sa preporukama Vlade Srbije. Ukoliko dođe do nekog slučaja koji ukazuje na simptome koronavirusa, kašalj i povišenu temperaturu, da preduzmu potrebne mere koje su predviđene u tim situacijama. Apelujemo i na gledaoce da budu odgovorni prema sebi i zajednici, ukoliko imaju nekih tegoba koje upućuju na moguće oboljenje, da ne dolaze na sportske priredbe i da potraže pomoć kod nadležnih institucija. Na kraju i dobra volja da svako ko ima potrebu da se informiše o gore navedenim stvarima, može da se obrati bilo kom članu Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije", rekao je dr. Miljko Ristić, predsednik Medicinske komisije FSS.