FSS se izjašnjava pred UEFA, naziremo rešenje!

UEFA je zadala zadatak svim fudbalskim savezima, pa i Fudbalskom savezu Srbije koji će morati da se izjasni o nastavku sezone.



Da li će do nje doći?



Danas je Krizni štab dozvolio treninge na otvorenom uz mere kojih se moraju pridržavati svi na terenu koje su preporučene od strane struke, a sve to znači da ćemo uskoro gledati Super ligu Srbije.



UEFA je dala rok savezima da se izjasne do 25. maja, što je sasvim dovoljno vremena, možda čak i više nego što nam je potrebno.



Imajući u vidu aktuelno ublažavanje mera, možda treba očekivati 23. maj za nastavak domaćeg prvenstva, a možda i sedam dana kasnije.



Sačekajmo još malo, čekamo da se jave nadležni...