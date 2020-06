FSS ''neće stati''! Tek je počelo, ovo je ''minimum minimuma''!

Kako se navodi u današnjem saopštenju na sajtu Saveza, "svaki grad, svako selo, muški i ženski klubovi, futsal klubovi i škole fudbala, niko nije izostavljen sa spiska".



U akciji su učestvovala velika imena domaćeg fudbala, zajedno sa čelnicima Saveza, koji su posetili klubove širom Srbije i donirali opremu pre svega klubovima iz nižih liga.







Kako je navedeno, "FSS neće stati sve dok i poslednje selo u Srbiji ne bude bilo pokriveno vrednom opremom".



Predsednik FSS Slaviša Kokeza zahvalio je na gostoprimstvu ljudima iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Sjenice i najavio da će klubu iz Priboja Savez donirati jedan autobus.







Fudbalski klub Prijepolje dobiće teren sa veštačkom travom, Nova Varoš će dobiti teretanu, dok sa ljudima iz Sjenice nisu definisani prioriteti.



Kokeza je naveo da će se sve to realizovati u dogovorenom roku i da do polovine ili kraja naredne godine neće postojati klub u Srbiji koji nije dobio opremu ili neke neophodne stvari od Saveza.



"To je mimimum minimuma koji će dobiti od FSS, a ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti da uz pomoć sponzora koje imamo, kao i donacija Uefa i Fifa, mnogo toga i u dogovoru sa državom, nastavimo sa akcijom postavljanja terena sa veštačkom travom, reflektora, novim svlačionicama…







Sve u zavisnosti od toga šta je najpotrebnije klubovima, jer svi imaju različite zahteve i u skladu sa tim potrebama mi ćemo učiniti sve da pomognemo", rekao je on.



Opremu su do sada dobili klubovi iz FS Raškog okruga, FS Zlatiborskog okruga, GFS Kikinde, FS Moravičkog okruga i klubovi OFS Gornji Milanovac.



