FSS izabrao novog selektora, Zvezdino dete, cene ga i u Partizanu?!

Fudbalski savez Srbije sprema promene, a prva će biti na poziciji selektora.Ljubiša Tumbaković je na neki način postao "bivši" nakon poraza od Škotske i još jedne propuštene šanse za plasman na EP. U početku se pominjao Dragan Stojković Piksi, dok su imena poput Veljka Paunovića, Slaviše Jokanovića, Siniše Mihajlovića i Vladimira Ivića jednostavno nerealna.I onda je danas u prvi plan ponovo iskočio - Vladan Milojević!Kako prenosi Informer, predsednik FSS Slaviša Kokeza smatra da je on taj koji može da napravi preokret i da je on "kec u rukavu" za stišavanje vatre posle poraza od Škotske., prenosi Informer reči bliskog izvora.Inače, Milojević je iz Crvene zvezde otišao u Al-Ahli, sa kojim ima ugovor do avgusta, ali nije isključeno da dođe do ranijeg raskida saradnje.Čekamo rasplet, do kraja nedelje će biti poznata sudbina Ljubiše Tumbakovića, a onda FSS mora brzo da reaguje i najverovatnije do Nove godine izabere novog selektora.