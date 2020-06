FSS demantovao navode - VAR tehnologija ipak stiže u Srbiju, evo i kada!

U prethodnim danima mnogo se govorilo o uvođenju VAR tehnologije u srpskom fudbalu, pa su se tako pojavile i informacije da će proces biti odložen najmanje do 2022. godine.Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović demantovao je te navode i kazao da će VAR tehnologija biti uvedena od sezone 2021-22., kazao je Šurbatović.Šurbatović je demantovao pisanje medija da su korona virus i proširenje lige usporili uvodjenje VAR tehnologije na stadionima Super lige.Dodao je da će Telekom, Arena i FSS do kraja 2020. godine biti tehnološki spremni za korišćenje video tehnologije.kazao je Šurbatović.On je naveo da je FSS u fazi prikupljanja ponuda za kupovinu opreme i opremanje VAR centra u Staroj Pazovi., rekao je generalni sekretar Saveza.Po njegovim rečima, obuka sudija za primenu VAR-a će početi u najbržem mogućem roku, od septembra ove do septembra sledeće godine.Istakao je da FSS trenutno ima šest međunarodnih sudija sa VAR licencom, a posle nabavke opreme i opremanja centra u Pazovi na jesen će biti potpisana i deklaracija sa FIFA.