''Fenomen Zvezdine svlačionice''

Mladi vezista Crvene zvezde Veljko Nikolić juče je prikazao vrlo dobru partiju u meču sa banjalučkim Borcem, a bio je i jedan od strelaca u ubedljivom trijumfu od 3:0.





Bila je ovo Zvezdina generalna proba pred start nove sezone, pa na ''Marakani'' imaju mnogo razloga za zadovoljstvo, jer ekipa izgleda sve bolje na terenu, a igra je sve dopadljivija i efikasnija.





Nikolić važan faktor vidi i u atmosferi u ekipi.





''Mnogo puta do sada sam govorio o fenomenu naše svlačionice. Svi saigrači vole šalu i uvek vlada dobra atmofera. Verujem da je to jedan od presudnih faktora svih uspeha koje smo do sada ostvarili. Takođe, trener Dejan Stanković je doneo novu energiju i to nam sigurno znači'', izjavio je Nikolić.





On će dodatnu priliku za veliku minutažu u novoj sezoni imati i u činjenici da će klubovi biti obavezni da u sastavu imaju dvojicu U21 igrača. Uverava da je potpuno spreman.







''Iskreno jedva čekam da počne prvenstvo. Uželeo sam se fudbala i utakmica što se moglo videti i sinoć. Naravno, očekivanja su uvek najveća moguća. Glavni cilj je osvajanje titule prvaka, kao i prolaz u grupnu fazu Lige šampiona.







Znamo koliko će biti teško, ali mi smo Zvezda i moramo da pobeđujemo. Svi naravno očekuju velike rezultate, baš kao i ja. Iz utakmice u utakmicu želim da budem što bolji kako bi ekipa ostvarivala još bolje rezultate'', poručuje Nikolić, uz nadu da će crveno-beli uskoro ponovo moći da računaju i na podršku navijača sa tribina.



-