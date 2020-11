Falćineli: "Zvezda ima moć"

Italijanski fudbaler Dijego Falćineli rekao je danas da je veoma srećan što je nastavio da daje golove za Crvenu zvezdu.







"Svakom napadaču izuzetno prija kada postiže golove i sigurno da i meni ovo znači, kako na polju samopouzdanja tako i zbog čitave ekipe. Dobijam poverenje stručnog štaba i verujem da im na najbolji mogući načim vraćam na terenu. Moram da istaknem da sve rezultate koje smo postigli, upravo smo uradili zbog timske igre i timskog duha. To je nešto što nas krasi, jer smo zaista jedna velika poredica koja diše istim plućima. Izuzetno smo snažan kolektiv i verujem da možemo mnogo u narednom periodu", rekao je Falćineli za sajt kluba.



Falćineli je bio dvostruki strelac u pobedi nad Inđijom za vikend i za sada je dao osam golova na 12 utakmica za Zvezdu.



On je ocenio da ekipa crveno-belih može mnogo, u Ligi Evrope i srpskom prvenstvu.



"Odlično smo počeli sezonu, u ovom prvom delu jeseni mislim da smo odradili fenomenalan posao. Naravno, to nam je dovoljan motiv da do kraja godine ispunimo sve ciljeve koje smo zacrtali. Zvezda ima moć, sjajnu atmosferu oko kluba, kvalitetan tim i verujem da ćemo se radovati golovima i pobedama u skoro svim mečevima od kraja polusezone. Očekuje nas, posle pauze, zgusnut raspored, ali znamo šta se od nas traži", kazao je italijanski napadač.



Falćineli je naveo da se brz snašao u Beogradu, da ima podršku svih ljudi u klubu i da je spreman da pruži i više od maksimuma za Crvenu zvezdu.