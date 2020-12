Falćineli otkrio kog bivšeg saigrača bi voleo u Zvezdi

Napadač Crvene zvezde Dijego Falćineli je odgovarao na pitanja navijača Crvene zvezde, a bilo je dosta interesantnih.



U jednom je otkrio da se viđa često sa Dušanom Bastom. Iako nisu nikada igrali u istom timu, dobri su prijatelji.



"Van terena, često se viđam sa jednim mojim velikim prijateljem, koji mi je mnogo pomogao, a to je Dušan Basta. On mi je preneo pomalo i svoju strast prema ovom klubu i prema ovom timu", rekao je Falćineli.



Na pitanje koga bi voleo u Crvenoj zvezdi od bivših saigrača, a da postoji realna šansa da dođe, on je odgovorio da je to nekadašnji fudbaler Rome - Aleandro Rosi.



"Iz najskorijeg perioda voleo bih da dođe Rosi Aleandro. Često se čujemo i možda bi on došao. Nikad se ne zna šta će biti u budućnosti", rekao je Falćineli.



Uporedio je i Dejana Stankovića i Sinišu Mihajlovića pre nego što je rekao da su Srpkinje lepše od Italijanki.



"Obojica su odlični treneri, obojica su ofanzivni treneri kojima se jako sviđa da pobeđuju. Sada radim sa Stankovićem, i zato kažem Stanković. Kao saigrača voleo bih da imam Stankovića jer sam ga često gledao u Italiji, posebno kada je igrao za Inter i ja sam išao da skupljam lopte kada sam bio u školi Intera", rekao je Falćineli.