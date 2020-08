Evropa poslala lepu poruku i nada se dolasku u Beograd

Šampion Gibraltara, ekipa Evrope, poslao je poruku Crvenoj zvezdi nakon što ih je žreb spojio u kvalifikacijama za Ligu šampiona.



Od danas je poznato da će Zvezda i Evropa ukrstiti koplja, još se ne zna da li će UEFA odobriti da se ta utakmica igra u Beogradu, ali se sa Gibraltara nadaju dolasku u srpsku prestonicu.



Evropa je poslednjih godina redovan učesnik kvalifikacija za LŠ i LE, ali nikada nije prošla prvi krug.



Šampion Gibraltara je presrećan što će imati priliku da igra sa evropskim velikanom.



"Čast nam je što nas je žreb spojio sa evropskim velikanom kao što je Crvena zvezda i što ćemo igrati na legendarnom stadionu. Radujemo se utakmici u Beogradu", poslao je šampion Gibraltara putem svog Tvitera.

Honoured to be drawn vs a European classic such as @crvenazvezdafk @crvenazvezda_en and playing in this legendary stadium. Looking forward to our match in Belgrade. 💚 pic.twitter.com/0LYOWFkiFC