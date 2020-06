Enigma Partizanovog gola - Vodojaža, Konahs Ki i Crvena zvezda!

Crvena zvezda nije uspela da zatrese mrežu Partizana ni u trećem međusobnom duelu ove sezone.



Odbrana "crveno-belih" ove sezone deluje poprilično promenjivo, može se reći da je veliki broj primljenih golova posledica ofanzivne i brze igre "crno-belih", ali Zvezda nije uspela da pronađe put do mreže najvećeg rivala ove sezone.



I nisu jedini u tome.



U tom društvu su Konahs Ki (kvalifikacije za Ligu Evrope), Vodojaža (Kup Srbije), kao i superligaši Mačva, Inđija i Vojvodina.



Novosađani će doduše imati priliku da to poprave pošto ih u roku od četiri dana čekaju dva okršaja sa ekipom Sava Miloševića.



Strateg "crno-belih" je istakao da je potrebno raditi na defanzivnoj igri, a to će svakako biti dosta teže odlaskom Strahinje Pavlović u Monako.



Ali, sasvim je sigurno da je Zvezda najveći i najdraži "ulov".