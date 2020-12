Emotivan rastanak sa Zvezdom: "Srbija moja druga kuća, vidimo se sledeće godine!"

Ričmond Boaći je po drugi put napustio Crvenu zvezdu, a bez obzira na nešto slabiji učinak u drugom mandatu, navijači će ga sasvim sigurno upamtiti po dobrom.



U intervjuu za klupsku televiziju, napadač iz Gane govorio je o temama vezanim za boravak na Marakani.



"Nije lako napustiti ovaj tim, jer je ljubav pre njemu veoma velika. Ovde mi je kao kod kuće i napustiti klub s kojim ste započeli da stvarate nešto što će zauvek ostati, sigurno pogađa pravo u srce. Ali, fudbal i moj život moraju da nastave dalje. Nije bilo lako, ali uz Božiju pomoć uspeo sam da sakupim 104 utakmice i postignem mnogo golova. Bez saigrača ne bih uspeo i veoma sam srećan što sam postao deo istorije ovog kluba", kazao je Boaći.



Za najdraži gol izabrao je onaj u Kelnu u Nemačkoj u okviru Lige Evrope, dok će pamtiti utakmicu sa Arsenalom.



"Prvo poluvreme, da budem precizan. Zato što sam uživao, igrao kako sam želeo i kretao se kako sam želeo, ali nažalost, u drugom poluvremenu sam se povredio", kazao je Boaći koji se potom osvrnuo i na saradnje sa tri različita trenera - Miodragom Božovićem, Vladanom Milojevićem i Dejanom Stankovićem.



"Svaki trener ima svoj način, svoj stil. Grof me je doveo ovde i jako sam mu zahvalan na svemu. On mi jedan od omiljenih trenera. Miloje je takođe bio sjajan. Deki osim što je super, priča italijanski. Mislim da je moj karakter takav da sam vedar i da se stalno šalim i lepo slažem sa svima. To su tri dobra trenera i drago mi je što sam imao priliku da radim sa njima. Zvezda mi je dala neophodno iskustvo. Ovde sam zaigrao Ligu šampiona i Ligu Evrope, stekao iskustvo vrhunskog fudbala, o čemu sam maštao kao mali", rekao je napadač i potom izdvojio najdraže saigrače.



"Svi su odlični momci, ali biram Rodića i Gobeljića. Na terenu se najbolje slažem sa Veljkom Nikolićem. On zna fudbal, zna kako se krećem, tako da volim da igram sa njim."



O navijačima?



"Jedni od najboljih navijača koje sam imao prilike da vidim u životu. Ovo je neverovatno mesto za igranje fudbala... Definitivno u Gani sada mnogo više ljudi zna za Crvenu zvezdu. Čak i sada prave kopije dresova. Navijači su uvek podržavali Zvezdu i mene i učinili da se osećam kao deo porodice. Kada izađeš pred njih, prijem koji dobiješ je neverovatan i ja uvek ponavljam da sam se vratio iz Kine zato što volim ovaj klub i uvek ponavljam da je ovo jedan od najboljih klubova za koje sam igrao. Posle Gane, mislim da bih izabrao Srbiju kao moju drugu državu za život. Zato hoću da poručim navijačima da ih volim i vidimo se sledeće godine."