Emil se divnom porukom oprostio od Voše, tu je i nova "jedinica"

Kao što je poznato, Rockov karijeru nastavlja u MOL Fehervaru, pošto je napustio Vojvodinu posle 14 godina.







Rockov je od 2006. godine bio član Vojvodine, u kojoj je prošao sve selekcije kluba i išao putem od pozajmica u Proleteru i Slogi iz Temerina, pa sve do dresa reprezentacije Srbije, pošto je prošle godine branio na prijateljskom meču protiv Paragvaja u Kruševcu.



Dve sezone je proglašavan za najboljeg igrača Vojvodine (2018, 2019), za koju je ukupno branio na 127 zvaničnih utakmica.





"U Vojvodini sam proveo 14 godina i ona je postala, a kasnije i odredila moj život, pa je bukvalno nosim istetoviranu po ožiljcima na sebi. Sigurno je da u meni izaziva velike emocije i da će mi mnogo nedostajati, baš kao i navijači, koji su prema meni bili zaista divni. S druge strane, mislim da je sada bilo pravo vreme za jedan novi korak u karijeri. Posle trofeja koji smo osvojili prošle sezone, sada odlazim mnogo smirenije nego što bi to bilo da sam otišao u nekom prethodnom periodu. Naravno, Vojvodina će uvek ostati u mom srcu, a znam i da ću uvek imati gde da se vratim ", rekao je Emil Rockov.



Istovremeno, stigla je i potvrda o novom prvom golmanu Stare dame, u pitanju je Nikola Simić (23), koji je član Vojvodine postao baš na današnji dan, pre tačno dve godine.



"Pre svega, moram da kažem da mi je drago zbog Emila, te mu ovom prilikom čestitam na prelasku u novi klub i želim mu svaku sreću u daljoj karijeri. Što se mene tiče, svakako sam uzbuđen pri pomisli da ću sledeće sezone biti prvi golman Vojvodine, iako za to tek treba da se izborim. To je velika odgovornost, ali spreman sam da je prihvatim. Ono što je najbitnije je tim i kolektivni ciljevi koje postavimo ispred sebe", rekao je Simić, prenosi sajt kluba.