El Fardu Ben - Zvezda ima genijalan plan!

El Fadu Ben je ponovo blizu odlaska iz Crvene zvezde, a kako je fudbalska pijaca i dalje otvorena u Aziji, očekuje se da ove jeseni napusti Marakanu. No, crveno-beli neće žuriti, jer mogu da računaju na Bena u ključnim utakmicama ove jeseni i da ga opet prodaju!Nije tajna da Vladan Milojević želi ponovo da sarađuje sa Benom, ali je problem što Al-Ahli ne ispunjava sve zahteve oko obeštećenja. Takođe, Crvena zvezda ima još jedan razlog da okleva, a to je što prelazni rok u Saudijskoj Arabiji traje čak do 6. novembra!Kako je preneo Mondo , Ben će lako dogovoriti uslove sa Al-Ahlijem, čak bi i Zvezda razmislila da smanji svoj zahtev od dva miliona evra, ali problem predstavlja dinamika isplate koju zagovara saudijski klub.Navodno, Arapi nude isplatu kroz nekoliko rata, dok Zvezda to uporno odbija i želi kompletnu isplatu u kešu ili makar većinu odmah, a kasnije ostatak.Zbog svega navedenog, pregovori su u fazi mirovanja, ali se očekuje da uskoro pronađu zajednički jezik, koji zadovoljava sve tri strane.Vladan Milojević odavno želi Bena, Al-Ahli bi bio treći klub u kom sarađuju, posle Panioniosa i Crvene zvezde.No, vremena ima, prelazni rok traje do 6. novembra, Ben može da ostane da pomogne u "večitom" derbiju, ali i u čak tri utakmice grupne faze Lige Evrope i da opet donese pare Zvezdi.Podsetimo, Zvezda je pre nekoliko meseci produžila ugovor sa Benom do 2023. godine, a od dolaska pre dve i po godine na Marakanu odigrao je 97 mečeva i zabeležio 53 gola i 25 asistencija.