Ekvadorac nije bio zadovoljan, evo kako nije došlo do dogovora Evertona i Zvezde...

Segundo Alehandro Kastiljo je svakako ostao upamćen po dobru u Crvenoj zvezdi, mnogi će reći i da je bio jedan od boljih stranaca u novijoj istoriji kluba.



On je tokom svoje karijere stigao u Beograd iz El Nacionala.



U razgovoru za "Obstructed view" prisetio se detalja dok je nosio dres Evertona.



"Uživao sam u Evertonu, zaljubio sam se u taj klub. To je bilo fantastično iskustvo. Pamtiću period u Liverpulu. Veoma lep period u karijeri za mene. Igrali smo finale FA kupa, ali nismo pobedili. Bila je to fenomenalna sezona", izjavio je Kastiljo.



Ekvadorac je odigrao svega jednu sezonu u Evertonu i nije se naigrao.



"Bio sam veoma srećan u Evertonu, a kada sam morao da odem bio sam veoma tužan. Verovao sam da bi ostanak u Liverpulu za mene bio veoma dobar. Adaptirao bih se dodatno", istakao je on.



Prisetio se i zašto nije igrao za Everton nakon sezone 2008/09.



"Crvena zvezda iz Srbije je kontrolisala moj ugovor i nije prihvatila ponudu Evertona. Ponuda je bila manja od onoga što je dogovoreno kao otkupna klauzula, zato nije došlo do dogovora", rekao je on.