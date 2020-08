Ekspert rekao svoje - Partizan JESTE oštećen u Novom Sadu! Boaći zaslužio crveni!

Dosta grešaka sudije Jovanovića u derbiju Partizana i Vojvodine koji je igran na "Karađorđu".



Ipak, prva odluka je bila ispravna, a to je nedosuđen penal za Vošu, rekao je za TV Arena sport Igor Radojčić, ekspert za suđenje.



"Nije bio penal za Vojvodinu, bilo je evidentno da golman Partizana startuje na loptu, odigrava loptu i uopšte nema kontakta. Sudija Jovanović je i pokazivao da je golman reagovao na loptu. Odlična odluka", rekao je Radojčić.



Nakon što je rekao da je Stevanović bio u ofsajdu kada je uposlio Sadika koji se našao u prilici, rekao je i da je Suma zaslužio crveni karton.



"Sudija je bio u pravu, odmah ću vam to reći. Ono što je uradio Drinčić spada u kategoriju 'bezobzirnosti', a ono što je Suma uradio je nasilno ponašanje. To je takođe 'Pravilo 12'. Drinčićeva ruka je bezobzirnost, koja se kažnjava žutim kartonom, a nakon toga se nasilno ponašanje kažnjivo crvenim kartonom", rekao je Radojčić.



Vojvodina je tražila i drugi penal tokom drugog poluvremena, ali ga nije dobila.



"Ovo je deo ruke koji je bliži ramenu, a od ove sezone 20/21 došlo je do izmene u pravilima igre, koja kažu da taj deo koji je paralelan sa pazuhom ili pokriva taj gornji deo po pravilima igre nije kažnjiv. To piše u pravilima igre za ovu sezonu. Ovaj deo ruke nije kažnjiv", rekao je Radojčić.



Na kraju i greška koja je direktno uticala na rezultat.



"Ovo je jako specifična situacija, jer je odbrambeni igrač Vojvodine prvo izbio loptu, međutim nakon toga jeste napravio prekršaj. Lopta odlazi levo ka uzdužnoj liniji, jeste prekršaj. Za žuti eventualno zbog obećavajućeg napada", rekao je Radojčić.











Što se tiče utakmice Crvene zvezde i TSC-a, jasno je da je Boaći zaslužio crveni karton.



"Imamo ispruženu nogu, direktan start kramponima, ozbiljan prekršaj, ovo je definitivno crveni karton", rekao je Radojčić.