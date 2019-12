Ekipa na zasluženom odmoru, ali Deki već podelio zadatke!

Fudbaleri Crvene zvezde otišli su na zaslužen odmor, ali posao tek predstoji za stručni štab koji je okupio Dejan Stanković.Prvi pomoćnik novog trenera "crveno-belih" biće Nebojša Milošević, već poznat na Marakani u periodu Nenada Lalatovića kojem je takođe bio jedan od saradnika. On će biti zadužen za taktička pitanja i važi za proverenog analitičara, prenose Novosti Tvorac "švedskog čuda" u Mjalbiju Miloš Milojević će takođe biti deo stručnog štaba, a Nenad Milijaš biće spona sa igračima što mu je bio zadatak i kod Vladana Milojevića.Trener golmana ostaće Dušan Gašić, dok je sudbina Miloša Kosanovića u ovom trenutku neizvesna. Samo formalnosti dele priznatog italijanskog stručnjaka do dolaska na Marakanu, pa se vrlo brzo očekuje da stručni štab bude kompletiran.Okupljanje igrača je 9. januara, a već 11. ekipa se seli na Kipar gde će ostati do 21. januara.Tri dana kasnije, Zvezda će obaviti drugi deo priprema u Antaliji do 7. februara, dok nastavak Superlige Srbije sledi osam dana nakon toga protiv Čukaričkog na Banovom brdu.