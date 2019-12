Džajić o Miloju i hendikepu za Zvezdu...

"Hendikep je za Zvezdu što Milojević odlazi, sigurno je i njemu teško, ali ne možemo ulaziti u njegovu dušu", rekao je Džajić novinarima posle saopštavanja Milojevićeve odluke.



Vladan Milojević je napustio mesto trenera Crvene zvezde posle dve i po godine na tom mestu.



Odluku je obrazložio na konferenciji za novinare, na kojoj su bili prisutni svi iz užeg rukovodstva kluba.



"Ovo je iskren način na koji je on obrazložio svoj odlazak. Crvena zvezda uvek mora ovako da saopštava odluke, ako se sećate nekada je bilo i odlazaka posle kojih se upiralo prstom u mnoge ljude. Ovog puta je i uprava htela da napravi ovakav sastanak i da svi budu obavesteni o svemu, da bude transparentno", kazao je Džajić.



Dodao je da je Milojević ostavio veliki trag za kratko vreme.



"Niko ga nije jurio iz kluba, postoje kritike koje neko podnosi teže ili lakše, ali on je to prevazišao za ove dve i po godine. Ostavio je veliki trag, ali sada Zvezda mora da ide dalje, u nove pobede i u nove uspehe sa novim trenerom", rekao je Džajić.