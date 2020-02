Dve i po decenije, Deki se priseća: "A gde ćeš tog malog..."

Pre tačno 25 godina, 11. februara 1995. godine, Dejan Stanković je debitovao za Crvenu zvezdu na Omladinskom stadionu protiv OFK Beograda u pobedi rezultatom 2:1. Dve i po decenije kasnije, Dekija čeka debi i na poziciji trenera u svom voljenom klubu.



Trener Ljubomir Ljupko Petrović nije se ustezao da na teren umesto Dejana Ramba Petkovića pošalje 16-godišnjeg supertalentovanog Dejana Stankovića. Zvezda je tada rođena, crveno-beli su u tom 19. kolu savladali “romantičare” 2:1 i kasnije se okitili titulom prvaka, a Stanković je od prvih minuta u crveno-belom dresu nagovestio da će postati igrač svetskog kalibra, prisećaju se crveno-beli na klupskom sajtu.



"Kada je trener Ljupko Petrović krenuo da me ubaci, čuli su se povici sa tribina: "Ma gde ćes malog..". U tom trenutku je bilo 2:1 za nas, a na terenu „gori“. Igrao je i generalni direktor Terzić tu utakmicu, baš smo pričali na tu temu. Vraćaju se uspomenu i mnogo sam srećan što sam opet ovde. Mnogo se dobro osećam zahvaljući Zvezdi, zahvaljujući svima u Zvezdi i zahvaljujući ovim zlatnim momcima", rekao je Stanković.



Taj meč na Karaburmi u posebnom je sećanju i za Ljupka Petrovića.



"Igrali smo protiv OFK Beograda, vodili smo sa 2:1, ali u igri nije dosta toga štimalo kako treba. Odlučio sam se da uvedem Stankovića 15 minuta pre kraja utakmice. Sećam se da su me izviždali navijači, koji nisu bili zadovoljni što na teškom duelu uvodim mladog momka. Međutim, njegov prvi kontakt s loptom bio je na oko 20 metara od protivničkog gola, raspalio je odmah nošen fudbalskim rezonom i uzdrmao prečku. Do kraja meča je igrao veoma dobro. Odmah je skrenuo pažnju, njegov raskošan talenat je bio tako uočljiv", prisetio se Ljupko Petrović.



Zanimljivost sa tog duela na Karaburmi jeste i ta da je Zvezdan Terzić predvodio Romantičare sa kapitenskom trakom oko ruke.





Sudbina je krajem decembra 2019. godine opet spojila Terzića i Stankovića ali u kancelariji stadiona “Rajko Mitić” gde je postignut dogovor o trenerskom angažmanu. Dejana Stankovića u subotu na Banovom Brdu očekuje trenerski debi u Superligi protiv Čukaričkog.