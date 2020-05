"Dupla kruna - Zvezdina obaveza!"

Fudbaler Crvene zvezde Srdjan Babić rekao je danas da veruje da će njegova ekipa biti maksimalno spremna za nastavak sezone i istakao da je obaveza crveno-belih osvajanje duple krune.



"Naš glavni cilj je osvajanje duple krune. Trofej u kupu nismo dugo osvojili tako da želimo da obradujemo naše navijače. Naravno, tu je i titula koja nam je na dohvat ruke", rekao je Babić za klupski sajt.



"Dupla kruna je naša obaveza prema klubu i sjajnim navijačima koji nam daju podršku i kada je dobro i kada nam ne ide. Ponosan sam na njih, a mi želimo da i njih učinimo ponosnim", dodao je on.



Fudbaleri Crvene zvezde danas su odradili pripremni trening za sutrašnju kontrolnu utakmicu protiv filijale Grafičara koja će od 11.00 biti odigrana na stadionu "Rajko Mitić".



"Generalno, kao i pred svaku utakmicu najviše obraćamo pažnju na taktičke detalje. Gledamo svakog protivnika na isti način, bilo da su to prijateljski mečevi ili prvenstveni. Utakmica protiv Grafičara je, na neki način, proba pred nastavak šampionata. Maksimalno smo fokusirani pred sutrašnji duel, a tako će biti i pred svaki meč u prvenstvu", rekao je Babić.



On je istakao je da je tim vredno trenirao od povratka na teren.



"Teške su noge, ali mi smo profesionalci i znamo čiji dres i grb nosimo. Dajemo maksimum na svakom treningu, iako je današnji bio slabijeg intenziteta. Verujem da ćemo biti maksimalno spremni", naveo je Babić.