Drama u Subotici, Nemanja Stevanović heroj Partizana!

Fudbaleri Partizana savladali su domaći Spartak u Subotici rezultatom 2:1 u meču 14. kola Linglong Superlige, a junak trijumfa je golman Nemanja Stevanović koji je odbranio penal u 90. minutu!







Spartak je prvi pripretio, već u četvrtom minutu preko Bijelovića, koji je šutirao iskosa sa desne strane posle greške Uroševića, ali lopta je završila pored desne stative Stevanovićevog gola.





Subotičani su delovali konkretnije u većem delu prvog poluvremena, imali su još par obećavajućih akcija koje su zaustav ljane zbog ofsajda, a Partizan je prvu pravu priliku imao posle pola sata igre. Urošević je probio po levoj strani, centrirao za Miljkovića, koji glavom vraća na peterac za Holendera, ali njegov udarac brani golman Spartaka Filip Dujmović.





Ipak, samo četiri minuta kasnije Partizan je poveo. Miljković je poslao odličn u loptu po zemlji za Asana koji je izbegao ofsajd zamku na ulasku u kazneni prostor i potom iskosa sa desne strane zatresao mrežu Spartaka - 0:1.







Spartak je imao sjajnu priliku za izjednačenje nekoliko minuta kasnije. Miljković je pogrešio na desnoj strani, Denković je ušao u kazneni prostor, gde se lepim driblingom oslobodio desnog beka Partizana, poslao je loptu na ivicu peterca, odakle Bijelovićev šut vrhom kopačke brani golman Nemanja Stevanović.





Minimalnim vođstvom crno-belih se otišlo na poluvreme, a Partizan je početkom drugog dela igre imao odlične prilike da duplira prednost. Holender je u 48. minutu istrčao kontru, imao je i Stevanovića na drugoj strani, ali nije ga video, sam je završio akciju i - šutirao pravo u golmana Dujmovića.



Ali, ono što je Holender promašio tri minuta kasnije je prava blamaža za igrača njegovih kvaliteta. Posle kornera za Spartak, Natho je majstorski povukao kontru Partizana, sjajno je poroigrao Asana, koji je na ulasku u kazneni prostor nesebično uposlio potpuno samog Holendera, koji opet šutira pravo u Dujmovića, pa su crno-beli morali da se zadovolje samo kornerom.





I kada se to možda i najmanje očekivalo, Spartak je stigao do izjednačujućeg gola. Lazar Marković, tek što je ušao umesto Filipa Stevanovića, gubi loptu na polovini Partizana, potom Savkovićev šut kratko odbija Nemanja Stevanović, ali samo do Tufegdžića koji pored Svetozara Markovića pogađa mrežu - 1:1.





Očekivao se odgovor Partizana, Šćekić je posle kornera Bibarsa Natha šutirao glavom u 67. minutu, ali je lopta završila malo iznad prečke. Ipak, četiri minuta kasnije Šćekić je bio precizniji. Bila je to akcija Miljkovića po desnoj strani, centaršut za Holendera, koji vraća u sredinu za Šćekića, koji ovoga puta ne greši - glavom je loptu poslao u mrežu - 1:2.





I ponovo je Partizan mogao sve da reši preko Holendera, još jedna kao preslikana situacija iz 51. minuta, opet jedan na jedan sa Dujmovićem i opet golman Spartaka izlazi kao pobednik!





Sam finiš meča je doneo pravu dramu, još jedna Stanojevićeva izmena se pokazala loše po Partizan, Lutovac koji je zamenio Asama skrivio je jedanaesterac u 90. minutu, ali šut Marčića sa bele tačke zaustavio je golman Partizana Nemanja Stevanović, koji je izrastao u junaka ovog meča! Jer, ne samo što je odbranio penal, nego je u akciji koja je prethodila sprekršaju Lutovca, sjajnom reakciju zaustavio šut Tufegdžića.





Spartak: Dujmović – Šimura, Tekijaški, Ivančević, Milošević – Marčić, Bijelović (od 75. Šormaz), Savković, Tufegdžić, Denković (od 58. Srećković) – Vidaković (od 75. Jočić).



Partizan: N. Stevanović - Miljković, S. Marković, Banjak, Urošević - Šćekić, Zdjelar - Asano (od 85. Lutovac), Natho (od 87. Ostojić), F. Stevanović (od 58. L. Marković) - Holender (od 87. Obradović).