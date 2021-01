Dostiglo vrhunac, Kokezin odgovor: "Vidić ništa ne radi, a soli pamet svima!"

Na njegovu stranu su stali mnogi bivši i sadašnji fudbaleri, veliki deo javnosti, ali je bilo i onih koji su na strani Fudbalskog saveza Srbije.



Sada je Slaviša Kokeza u intervjuu za



"Neću da se bavim Vidićem igračem, svi znamo kakvu je karijeru imao, svaka čast. Ali, sa Vidićem koji ništa ne radi pet godina, a soli pamet svima, hoću da se bavim", rekao je Kokeza.



Da je bio trener u tom periodu, rekao bih možda da je zalutao u trenere. Da je bio funkcioner ovih pet godina, rekao bih možda da je zalutao među funkcionere, ali, definitivno želim da mu poručim, za njegovo dobro, 'majstore na ovom terenu, po okončanju karijere, ne uklizava se, drug se kvaliteti traže'. I poštovanje tek treba da se zasluži", rekao je Kokeza.



Podsetio je javnost da je radio u beogradskim klubovima među kojima je i Crvena zvezda.



"Ružno je i naravno veoma neozbiljno, neprofesinalno, tako olako etiketirati ljude, govoriti loše o njima, a da pri tome sa njima nikad niste razmenli mišljenje. Ja to nisam i neću da radim. Za sebe ne mogu da kažem da sam bio fudbaler sa profesionalnom karijerom, nisam bio na tom nivou kvalitet, ali ceo život igram amaterski fudbal i s ponosom mogu da konstatujem da sam već od 2007. ili 2008. godine na rukovodećim mestima u srpskim klubovima", kaže Kokeza.



Potom je pomenuo i Vidićevog kuma.



"Napada me Nemanja Vidić, a njegov kum mi poslao poruku podrške, evo je u telefonu...", rekao je Kokeza koji nije hteo da odgovori na pitanje ko je Vidićev kum.



Nenad Lalatović jeste kum Nemanji Vidiću, ali on nije komentarisao u medijima ono što je bivši fudbaler i legenda Mančester junajteda objavio.



Posebno je Kokezu zabolelo to što je Vidić naveo da klubovima u Srbiji rukovode ljudi koji su veza između menadžera i kriminalaca.



Na to je Kokeza istakao da je to jako teška optužba, pa je pozvao sve menadžere da javno kažu da li su bilo šta tražili od Fudbalskog saveza Srbije.



"Nemanja kaže da pošteni ljudi treba da dođu u fudbal, a ti pošteni ljudi koji su danas njegovi savetnici, morao bi to da zna, upravo dok su igrali fudbal, imali su menadžere vođe zemunskog klana i svi dobro znamo da su te vođe pretile rukovodiocima Partizana upravo zbog Vidićevog današnjeg savetnika. O tome možda najbolje može da kaže Nenad Bjeković koji je kao direktor Partizana upoznat sa činjenicama, a mi sad pričamo o vezi između klubovia i kriminalaca. Ne kažem, svako u životu mže da pogreši. Ali, nedavno se pojavila izjava Stefana Šćepovića koji se zahvalio Bogu kad je otišao iz Videotona zbog torture i pretnji kojima je bio izložen od strane Vidićevog savetnika", rekao je Kokeza.