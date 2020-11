Mladi reprezentativac Srbije i momak koji je prošle godine ugledao fudbalsko svetlo dana kod Sava Miloševića, Filip Stevanović, prodat je već početkom ove sezone u Mančester siti.



On će završiti sezonu u dresu crno-belih, a nakon toga će put Mančestera.



Pitanje koje se postavljalo jeste kolika je tačna vrednost transfera Filipa Stevanovića. Cena se kretala od 6 miliona evra pa sve do 8,5 miliona, uz procente koji su se takođe razlikovali od članka do članka.



Istinu je rekao Vladimir Vuletić, potpredsednik Partizana, u intervjuu za "Crno-bele novosti".



"Osam i po miliona evra + 10% od naredne prodaje", rekao je Vuletić.