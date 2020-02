"Dobro je što nas Savo kritikuje, sat neka daju Njegošu!"

Partizan je juče savladao Radnik u Humskoj sa 3:0, a jedan od onih koji je pokrenuo "parni valjak" jeste Zoran Tošić.



Bambi je pravom majstorijom iz slobodnog udarca u finišu prvog poluvreme doneo prednost svom timu koji je u nastavku dosta lakše "zatvorio" utakmicu protiv Surduličana.



"Dobro je kada trener nije zadovoljan. To znači da postoji još puno prostora za napredak i ne smemo da se zadovoljavamo malim stvarima. Mi smo Partizan i treba da težimo da bude sve dodatno bolje", rekao je Tošić.



"Prva je utakmica, polako se privikavamo na takmičenje posle priprema. Najbitnije je da smo dobili meč, stvarali dosta šansi. Slažem se da nije bilo sjajno, ali pobedili smo 3:0 i dobro je da smo sa ubedljivim rezultatom počeli. Nije bilo fantastično, ali ne bih previše gledao u zube pobedi. Možda će neko reći nije to ta igra Partizana, lepršavost, ali mogli smo da damo još neki gol. Ne vidim da je Radnik imao šansu", smatra on, da bi se nakon toga osvrnuo i na mogućnost da dobije sat kao nagradu za najlepši pogodak u 21. kolu Superlige Srbije.



Posebno je istakao pogodak fudbalera Crvene zvezde Njegoša Petrovića.



"Neka, nema veze. Neka daju nagradu Njegošu, imam kod kuće dovoljno satova. Nisu mi potrebni", kazao je Tošić.