''DO KOSKE'' - Stanojević otkrio koje igrače želi da dovede!

Navijači Partizana jedva čekaju kraj reprezentativne pauze i nastavak šampionata, kako bi na delu videli Aleksandra Stanojevića, povratnika na klupu crno-belih posle odlaska Sava Miloševića.





Nemanja Miletić je otišao u Saudijsku Arabiju, pa na poziciji desnog beka treba očekivati još jednog povratnika - Aleksandra Miljkovića. Takođe, očekuje se i povratak kapitena Stojkovića na gol umesto mladog Popovića, pa je neizvesno ko će u tom slučaju biti drugi ''bonus'' igrač u ekipi Partizana. Očekuju se promene i u sastavu tima i u načinu igre, a jedna je već izvesna -, pa na poziciji desnog beka treba očekivati još jednog povratnika - Aleksandra Miljkovića. Takođe, očekuje se i povratak kapitena Stojkovića na gol umesto mladog Popovića, pa je neizvesno ko će u tom slučaju biti drugi ''bonus'' igrač u ekipi Partizana.





Svoje prve utiske posle nekoliko dana rada sa ekipom u ''Zemunelu'' Stanojević je izneo u razgovoru za '' Novosti '' i odmah ponovio ono što je istakao i na predstavljanju, da je dobio neočekivano veliki broj poruka podrške.





''Baš sam iznenađen. Najdraže su mi od bivših igrača i ljudi koji su bili ovde, klupskih veličina - ko je deo ove porodice, pa vas od srca vas pozove i poželi sreću. Mnogi bivši igrači su se javili, srećni su što sam tu. Navijači takođe, svi su mi na startu dali snažan vetar u leđa'', istakao je Stanojević.





Kad su u pitanju navijači, Stanojević ističe važnost i njihovog jedinstva, a ako tako bude...





''U ova teška vremena po nas 'Grobare' potrebna nam je prava zajednička emocija. Nije fraza, treba nam iskrena podrška. Dolazim zbog Partizana, on je iznad svega. Sad nam je potrebna ta energija, da svi budemo uz sve. Dajte da pokušamo. Drago mi je da su se navijači ujedinili i sada moramo, svi do koske da idemo do kraja. Da promenimo ovu situaciju. Da crno-bela bude dominantna boja'', poruka je Stanojevića.







Šta će promeniti u ekipi?





Ne krije želju da Partizanova deca imaju glavnu reč, a u tom pogledu su i prvi potezi po pitanju pojačanja. Ono o čemu mediji danima spekulišu je - istina. Stanojevićeve želje su i Miloš Jojić i Svetozar Marković.



-

-

''Zadovoljan sam bazom, ali da bih došao na svoj način igre, potrebni su mi igrači koji bi doneli promenu u sistemu igre, da budemo raznovrsni.



Imam želju da dovedemo Jojića koji bi doneo kvalitet da igramo na više načina. Stupili smo u kontakt sa njim, on je veliki partizanovac, ali ima ponuda iz Bundeslige, Engleske...



Istina je da smo zainteresovani i za Svetu Markovića iz Olimpijakosa, voleo bih da dođe.



Potrebno je da na svakoj poziciji imamo dva igrača. Očekujem mnogo od naše dece, da Fića bude kao na početku. Tu su i Čolić, Jović, Stojković, Štulić...'', otkrio je Stanojević.

Čini se da je Sejduba Suma u ovom trenutku enigma za Stanojevića, kako će se uklopiti u njegove zahteve po pitanju timske igre.

''Videćemo kako će da reaguje Suma koji je pravi individualac za sebe, fantastičan igrač, opasan jedan na jedan. Majstori su i Natho, Marković... Voleo bih da svi više pomognu ekipi. Video sam parolu na Teleoptiku 'Pojedinac pobeđuje utakmicu, a tim uzima prvenstvo'. Kao da sam je ja stavio. Za mene je tim iznad svega'', naglašava Stanojević, uz poruku: naglašava Stanojević, uz poruku:





''Glavni cilj je da sa ovom ekipom dođem do decembra, da upoznam sve igrače, vidim šta ko može da pruži, a da ostanemo u šampionskoj trci. Pa u decembru da vidimo šta je to što bih ja voleo i uradio''.



Transfer i video dana - Predstavljanje Rikarda Kvarežme srušilo internet! https://t.co/av6rbYNvUs — Sportske.net (@sportske) September 7, 2020

Partizan je pod Miloševićevim vođstvom igrao dopadljiv fudbal prošle sezone, uz to su došli i zapaženi rezulčtati u Evropi, ali u nekoliko mečeva Partizan je dozvoljavao sebi da prokocka prednost, što se desilo i u prethodnoj utakmici u Novom Sadu.

Baš to Stanojević želi najpre da popravi.

''Želim da nađemo odgovor što smo za dva minuta primili dva gola u Novom Sadu. Zato, ne razmišljam o jednoj ili dve utakmice sa Zvezdom, borim se da budemo ozbiljni kao tim i ekipa'', dodao je on.





Sudijskim odlukama i eventualnim nepravdama za sada ne želi da se bavi, pokušava da gleda pozitivno na stvari, ali...







''Ja sam uz svoj klub i navijače. Moj posao je da krenem od sebe. Možda ću i ja da poludim, kad dajete emociju, kad dajete sve u životu, nepravda zaboli'', dodao je Stanojević.