Đuričić u Radničkom odmah primenio recept iz Partizana!

Novi trener fudbalera Radničkog Milan Đuričić rekao je danas da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv za povratak u klub, kao i da ne želi ništa da obećava, već da želi da ekipa igra dobar fudbal.







"Radnički je sada u mnogo drugačijoj situaciji nego što je bio pre tri godine, kada sam radio ovde. Situacija je daleko bolja, klub je stabilan i organizovan i sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv. Za mene je Radnički izazov. Već sam obavio jedan trening sa ekipom, igrače uglavnom poznajem i neće mi biti teško da ih uvedem u svoj sistem. Jedina moja poruka na tom treningu je bila da je tim najvažniji pojedinac u ekipi i nadam se da su fudbaleri to shvatili", rekao je Đuričić, preneo je sajt kluba.



Đuričić je donedavno bio pomoćni trener u Partizanu, a u Radničkom je radio pre tri godine.



"Što se tiče očekivanja, ja ne želim ništa da obećavam. Jedina stvar koja mene zanima je da Radnički igra dobar fudbal. Tako sam se ponašao prošli put ovde u Nišu, a tako ću i sada. Ciljevi su maksimalni, a koliko ćemo moći, ostaje da se vidi", naveo je on.



U toku je reprezentativna pauza, a Radnički će narednih pet dana provesti na mini pripremama.



"Od četvrtka do utorka ćemo boraviti u Etno selu Stanišići. Odlučio sam to kako bih se osamio sa ekipom i da mogu da je upoznam na najbolji način. Obaviću i dosta razgovora sa igračima. Grupa koja trenutno funkcioniše u Radničkom mora da bude prava jedinstvena grupa, a ne skup pojedinaca u kojem svako gleda sebe", naveo je Đuričić.

On je ocenio da Radnički može daleko da stigne u Kupu Srbije i da će ekipa dati sve od sebe da iskoristi tu priliku, a da je u Super ligi cilj plasman medju prve četiri ekipe.



"Radnički je na tom planu malo zaostao zbog rezultata u prethodna tri kola, ali smatram da tu borba tek sledi i da imamo i više nego dovoljno vremena da se ravnopravno upustimo u tu trku. Moram da istaknem da je moj prethodnik Radoslav Batak radio dobar posao, ali da prosto nije imao sreće u prošla tri meča", naveo je Đuričić.



Upitan o trojici poslednjih pojačanja u Radničkom, Petru Đuričkoviću, Aleksandru Kovačeviću i Stefanu Đuriću, trener je rekao da su oni došli kako bi klub ostvario ciljeve i dodao da je pažljivo pratio svih 10 prvenstvenih utakmica niške ekipe i da "zna šta mu je činiti".



On će debitovati za 10 dana protiv Napretka u Kruševcu, a zatim će u Nišu igrati Partizan.



"Mi ćemo u svakom meču ići na pobedu. Nema tu nikakvih sentimentalnosti. Meni je u Partizanu bilo lepo, uradili smo ozbiljne stvari, pre svega u Evropi, ali ja sam sada trener Radničkog i učiniću sve što je do mene da mi tu utakmicu rešimo u svoju korist", rekao je Đuričić.