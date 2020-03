Đorđeviću "žao svoje dece", nakon eliminacije od Danaca ima posebnu poruku za navijače Zvezde!

Šef stručnog štaba Slavoljub Đorđević preneo je utiske posle poraza od Mitjilanda (0:3) i eliminacije iz Omladinske Lige šampiona.



Takođe, čestitao je svojim izabranicima na svemu što su do sada uradili.



"Veoma mi je žao moje dece, ali i navijača što smo završili ovaj put na ovakav način. Kao jedna od najmlađih ekipa, uz to treba dodati da sam sa 14, 15 momaka igrao ovo takmičenje, napravili su neverovatno veliki uspeh. Mislim da će se najbolje videti koliki je ovo uspeh tek kad prođe određen period. Psihološki su ušli malo slabije u meč. Međutim treba da radimo još bolje, da naučimo nešto iz ovoga. Ne treba ovu decu razapinjati, verujem da Crvena zvezda ima veliku perspektivu u ovim momcima i da treba obratiti pažnju na njih", poručio je Đorđević.



Trener omladinaca Zvezde je ipak zadovoljan učinjenim.



"Rekao sam i u najavi utakmice, kao i pred svaki meč u grupi, da sam ponosan na njih, bez obzira šta uradili danas. Izgubili smo, ali im se zahvaljujem na svemu što su uradili na svim utakmicama do sada. Analiziraćemo ovaj meč, deca su ušla malo lošije u utakmicu. Mislim da nam je ovo najlošija utakmica ove sezone, govorio sam da je ovo najteža utakmica za pripremu jer je Midtjiland jedna ozbiljna ekipa. Primili smo gol iz individualne greške, ali Aca Lukić je dete koje je dalo gol Bajernu, Partizanu, koje u 365 dana ima jednu lošu utakmicu. To je sve fudbal i to moramo prihvatiti i naučiti iz ovoga. Krivo mi je što smo završili evropski put na ovakav način, uz fenomenalnu atmosferu, ali ponavljam, treba čestitati ovoj deci na svemu", zaključio je Slavoljub Đorđević.