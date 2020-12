Đorđević preporodio Surduličane, Bojović doneo pobedu Lučancima i naciljao rekord SL!

Radnik iz Surdulice je stigao do nove pobede i to protiv odličnog Proletera sa 2:0, pa je stigao do treće pobede u poslednja četiri meča.



U prvom delu igre nije bilo golova, a onda su domaći stigli do pobede, prvo su postigli gol preko Bogdanovskog koji je sa par metara pogodio mrežu. Gosti su tražili faul koji je prethodio golu, sporni detalj o kom će pričati u Novom Sadu.



Siniša Babić je dobio i crveni karton zbog prigovora, što je olakšalo Radniku posao. Pavlov je uspeo da postigne gol za konačnih 2:0.



U drugom meču Mladost je u Lučanima dočekala Novi Pazar, a pobednik je bio domaći tim - 3:2 (2:1).



Domaći su preko Markovića stigli u prednost u 8. minutu, ali je Aganspahić uspeo dva minuta kasnije da izjednači rezultat.



Ipak, Mladost odlazi na odmor sa golom prednosti pošto je Jovanović uspeo da postigne gol u 23. minutu.



Gosti su imali svoje šanse i na kraju uspeli da izjednače rezultat, Aganspahić je ponovo bio snalažljiv, pogodio glavom za 2:2.







Ipak, u 88. minutu golom iskusnog Bojovića Mladost dolazi do nove pobede u Super ligi.







Bojoviću fali samo četiri gola da izbije na prvo mesto Super lige Srbije po broju golova ako gledamo čitavu istoriju, bio mu je ovo 69. gol, jedini ispred njega je Kaluđerović.