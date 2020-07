Đanijeve priče o Zvezdanu Terziću i Zvezdi: "To Mediči nije uradio sa Firencom"

Saša Đani Ćurčić je uvek zanimljiv medijima zbog svega što otkriva iz svog života koji je bio izuzetno buran, ali često govori i o njegovim dobrim prijateljima među kojima je i Zvezdan Terzić.



On je u emisiji "Mojih top 11" na SOS kanalu postavio kao desnog štopera upravo Terzića pošto su dobri prijatelji i bivši saigrači upravo iz tog kluba.



"Terza mi je desni štoper (u OFK Beogradu). Moj porodični prijatelj u to vreme, spavao sam 170 puta kod njega u Bačkoj Topoli, kod njegovih roditelja. Ali pre svega, da ti kažem za ovoga... Opasno pozitivnog, mnogo dobrog igrača na terenu, ali više van terena mi je fascinantan. Postavljanje njega ovde je neki omaž", rekao je Ćurčić, prenosi "Telegraf".



Zašto omaž?



"Znači ono što je on uradio sa Zvezdom, to Mediči nije uradio sa Firencom. Nisam očekivao, čak sam u nekim momentima izjavio... taj sizifovski, monumentalni projekat da ti preuzmeš Zvezdu i napraviš takve rezultate, a da ti klub nije u EU. Da uđeš u Ligu šampiona i takve velikane ovde (dovedeš). Jednostavno, ta strukturna transformacija Zvezde, koja je u jednom momentu bila Čarls Dikens satirični, komedijaški klub sa Den Tanom", rekao je on.