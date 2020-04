Đani Ćurčić ponovo u Beogradu, čuo se i sa britanskim premijerom, sledeća stanica - ''zemlja budućnosti''!

Nekadašnji fudbaler Partizana, Kristal Palasa, Boltona, Aston Vile Saša Ćurčić ponovo je u Beogradu.





Ali, iako je pandemija koronavurusa i veliki deo sveta je potpuno stao, popularni ''Đani'' i dalje ne miruje.





Ovih dana se bavi humanitarnim radom, pomaže starijima koji su i najugroženiji u ovoj situaciji, a u razgovoru za '' Sportklub '' otkrio je i da je kontaktirao i sa - britanskim premijerom Borisom Džonsonom, koji se uspešno izlečio od infekcije koronavirusom.





''Volontiram, nosim pakete našim bakama i dekama. To mi je sada zanimacija. Ja sam svetski humanitarac.



Apelujem na mlade i zdrave ljude da nam se pridruže. Ja imam jak imunitet, ali niko nije sasvim imun, pa apelujem na druge javne ličnosti koje žele da se bave humanitarnim radom, da se jave i da volontiraju.



Čuo sam se sa Borisom – premijerom Engleske, pre dve nedelje. On je bio u situaciji 50 prema 50, na granici života i smrti, ali se izvukao. To pokazuje koliko je ozbiljna situacija u Engleskoj'', naglasio je Ćurčić.





Njegova sledeća stanica je Kina, čim se steknu uslovi za avio saobraćaj.





''Kina je zemlja budućnosti'', poručio je Ćurčić.



