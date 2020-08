Divan gest, Voša pokazala svoju veličinu u teškim trenucima!

Fudbalski klub Vojvodina saopštio je danas da će svi medicinski radnici koji se bore protiv korona virusa, naredne dve godine moći besplatno da gledaju utakmice tog kluba.







"U ovom trenutku, u celom svetu je teška situacija, a za lekare, medicinske sestre, pomoćne radnike i sve ostale u našem zdravstvu se nema šta drugo reći sem da su to istinski heroji. Fudbalski klub Vojvodina im daje punu podršku, veoma im je zahvalan i neće ih zaboraviti", rekao je vršilac dužnosti predsednika Vojvodine Dragoljub Samardžić.



"Svima njima, ponudićemo specijalne knjižice, sa kojima će u naredne dve godine oni i članovi njihovih porodica moći besplatno da dodju na svaku utakmicu Vojvodine. Ako neko od njih jednog dana postane i naš navijač ili simpatizer, to će nam biti velika čast i zadovoljstvo", dodao je on.



Samardžić je naveo da su neki od zaposlenih u klubu imali problema sa korona virusom, ali da su zahvaljujući zdravstvenim radnicima uspeli da se oporave i vrate na posao.



"Prvom koji dobije tu knjižicu, uručiće mu je naš fudbaler Dejan Zukić, čiji otac je pobedio koronu", rekao je Samardžić.