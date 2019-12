View this post on Instagram

Šefe hvala vam za sve sto ste ucinili za @crvenazvezdafk hvala vam sto ste meni ostvarili moje snove da igram Ligu Šampiona i usrecim sebe svoju porodicu i narod nas i zvezdasku javnost. Hvala sto ste bili uz nas kroz sve i sto ste pravi čovek. Srećno u budućnosti. Nek vas čuva Bog i sreca prati.