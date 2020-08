Dirljiv oproštaj od Partizana, napadač navijačima poručio samo jedno!

Dosadašnji fudbaler Partizana Đorđe Ivanović poželeo je danas "crno-belima" da osvoje titulu i plasiraju se u grupnu fazu Lige Evropa i rekao da je boravak u beogradskom klubu jedna od najlepših epizoda njegovog života.



"Mom Partizanu želim da osvoji titulu i uđe u grupnu fazu Lige Evropa. Nema tu mnogo priče, oni žele i to mogu. Samo je pitanje trenutka kada će kockice da se poklope i da Partizan opet bude šampion", rekao je Ivanović, saopštili su "crno-beli".



Ivanović je posle dve godine napustio Partizan i prešao u ljubljansku Olimpiju, odakle je došao štoper Maki Banjak.



"Zahvaljujem svima u klubu, svima na SC Partizan - Teleoptik koji su 24 sata sa nama. Jedna od najlepših epizoda mog života! Hvala navijačima i ne zaboravite da je Partizan iznad svih", naveo je Ivanović.



On je rekao da se jutros pozdravio sa saigračima i da mu nije bilo lako.



"To su momci sa kojima sam proveo dve i po godine u klubu, sa kojima sam od prvog dana delio i dobro i zlo. Mnogi od njih su mi postali veliki prijatelji i koliko god je ovaj rastanak samo fudbalski, ne moze da ne zaboli", naveo je.



On je rekao da je sa saigračima doživeo mnogo lepih trenutaka i da su svi disali kao jedan.



"Kada sam došao u Partizan, to je za mene bio totalno drugi svet. Svi mislimo da kada postignemo rezultate, da smo uvek spremni i zreli za prelazak u jedan tako veliki klub, ali tek kada dodjete, vidite da je to druga fudbalska dimenzija. A ti momci su od prvog dana bili uz mene i kada sam sumnjao u sebe vraćali su mi nadu", dodao je Ivanović.