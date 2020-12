Direktor Voždovca: "Ako imate realne ciljeve, možete da očekujete napredak"

"Ako se posmatra nekoliko najvažnijih segmenata našeg poslovanja, polusezonu koja je iza nas mogu oceniti kao vrlo dobru...", rekao je Mirković za klupski sajt.



On je naveo da je klub u novu fudbalsku godinu krenuo "hrabro, kako sa podmladjenim sastavom, tako i stručnim štabom".



"Ukazali smo poverenje mnogo većem broju mladih igrača i mladom treneru Jovanu Damjanoviću koji se u klubu razvijao ne samo kao trener, već vodeći omladinsku školu posle čega je bio i na funkciji sportskog direktora. Svi oni su pružili svoj maksimum i možemo biti zadovoljni načinom na koji su se svi kojima je data prilika - afirmisali", rekao je Mirković.



On je rekao da je omladinska škola najvažniji deo funkcionisanja kluba i da se na razvoju škole radi već nekoliko godina. "To je dug proces i mi smo i dalje na putu, ali za sada možemo biti zadovoljni u kom smeru se razvija", rekao je Mirković.







Na pitanje o ambicijama i planovima u narednih pet godina, on se takodje osvrnuo na omladinsku školu kao fokus razvoja Voždovca.



"Pre svega treba videti kako će se sve odvijati u narednoj godini i da li će doći do normalizacije sveukupnog života, nakon čega ćemo moći da pravimo dalje planove. Ako sve bude na putu normalizacije života, najveći akcenat u budućnosti na daljem unapredjenju kluba stavićemo na razvoj omladinske škole, zatim promociju mladih igrača u prvi tim, razvoj stručnog trenerskog kadra i marketinški još boljem pozicioniranju kluba u fudbalskoj javnosti", rekao je Mirković.



"Trebalo bi da u naredne tri-četiri godine već vidimo rezultate od ulaganja u generacije igrača koje sada stasaju u Voždovcu. Od razvoja te dece, njihovog daljeg plasmana na tržište i finansijskih dobiti moći će da se prave neki dalji planovi i povećavaju ambicije. Кako bi ta deca imala pravilan razvoj takodje ćemo posvetiti pažnju i razvoju trenera svih uzrasnih kategorija", dodao je on.



Ako imate realne i jasne ciljeve, kako je istakao Mirković, "onda možete da očekujete napredak".



"U narednih pet godina smatram da Voždovac ima sve preduslove da može biti stabilan superligaš, a ako se poslože sve još neke kockice može da napada i sam vrh lige, odnosno mesta koja vode u kvalifikacije za evropska takmičenja", zaključio je generalni direktor Voždovca.