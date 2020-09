Dilema - Nemačka ili povratak u Humsku?!

Da li Partizan može da se takmiči sa nemačkim klubovima za potpis Miloša Jojića?



Kako stvari stoje, teško je verovati da bi nekadašnji as Partizana mogao da se vrati u Humsku, piše Žurnal.



Navodno, Jojiću povratak u Beograd nije primarna opcija, pošto ima nekoliko ponuda iz Nemačke, u kojoj je nastupao za Borusiju Dortmund i Keln, dok je proteklu polusezonu proveo na pozajmici u austrijskom Volfsbergeru.



Inače, Jojić je i dalje član turskog Bašakšehira, ali oni ne računaju na njega i izvesno je da će vezista napustiti klub.



Na stolu ima nekoliko ponuda neimenovanih nemačkih klubova, pa je za Partizan teško da u ovom trenutku parira na finansijskom planu.



Prelazni rok u Evropi traje do 5. oktobra, do tada će Partizan završiti kvalifikacije za Ligu Evrope, pa je pitanje da li će i tada juriti Jojića...