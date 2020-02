Digao je "delije" na noge i ispunio dečački san: "Jedva čekam Marakanu!"

Jedan od fudbalera Crvene zvezde koji su najviše profitirali dolaskom Dejana Stankovića na mesto trenera jeste Željko Gavrić koji je upisao zapaženu partiju protiv Čukaričkog.



"Utakmica protiv Čukaričkog ostaće mi zauvek u sećanju. Presrećan sam što sam debitovao i ostvario dečački san. Vredno sam trenirao tokom cele karijere kako bih došao do ovog trenutka i više sam nego zadovoljan situacijom u kojoj se trenutno nalazim. Verujem da me sa Crvenom zvezdom očekuje još mnogo lepih trenutaka i velikih utakmica. Jučerašnji duel samo je početak mog puta u crveno-belom dresu. Zahvalio bih se i našim navijačima koji su nas podržali i pomogli da uspešno startujemo, njihovi aplauzi i pesma uvek su nam ona dodatna energija koja nam daje snagu", ponosno je govorio Gavrić za klupski sajt.



Zvezdu narednog vikenda očekuje derbi meč sa Vojvodinom i to na Marakani.



"Vojvodina je kvalitetan protivnik, iz samog vrha ali igramo kod kuće i želimo da nastavimo sa uspesima. Debi je bio poseban meč za mene, a ovaj koji sledi će imati još veću težinu i vrednost. Voleo bih da istrčim na teren Marakane i zaigram na domaćem terenu pred našim navijačima. Bilo bi to ostvarenje još jednog dečačkog sna", kazao je talentovani fudbaler.



Govorio je igrač rođen 2000. godine i o uspehu omladinske selekcije kluba koju čeka duel sa Midtjilandom u osmini finala Lige šampiona za mlade.



"Ispratio sam svaku utakmicu naših omladinaca. Ostvarili su fenomenalan uspeh samim prolaskom u baraž. U grupi su pokazali koliko su dobra ekipa, kao i da mogu da se suprotstave i najvećim timovima Evrope. Uskoro ih očekuje i utakmica osmine finala, verujem da su zadovoljni žrebom i da su već započeli pripreme za tu utakmicu. Ponosan sam na njihove rezultate, koji su samo jedan od dokaza da Crvene zvezda ima fenomenalnu Omladinsku školu i svetlu budućnost", istakao je Gavrić.