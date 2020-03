Danas je El Fardu Ben potpisao novi ugovor sa Crvenom zvezdom, odlučio je da ostane uprkos interesovanju sa strane i uprkos tome što mu je isticao ugovor.Tražio je 700 hiljada evra godišnje, to i nije bila tajna, dok je Crvena zvezda bila spremna da ide do 600 hiljada evra zbog politike kluba da ne ide preko te sume.Gde su se "našli"?Na pola puta, Ben će primati 650 hiljada evra, a to nije sve. Imaće i bonuse za titulu i potencijalni ulazak u Ligu šampiona, preneo je " B92 ".Dakle, Ben će na ovaj način imati 170 hiljada evra više nego do sada, na godišnjem nivou.Ugovor je potpisao do 2023. godine.