Desetkovane Nišlije hrabro na Čuku, cilj - Evropa

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Radoslav Batak rekao je danas da je Čukarički favorit u predstojećoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije, ali da je cilj njegove ekipe plasman u polufinale.



"Dugo se spremamo za ovaj susret, znali smo da nam je Kup jedina šansa da opet igramo Evropu i učinićemo sve da napravimo iznenadjenje i izborimo plasman u polufinale. Čukaričkom prepuštam ulogu favorita, igraju kući, imaće i podršku publike, ali naš cilj je polufinale i imamo plan kako da ga ostvarimo. Igra se jedna utakmica, ulog je ogroman, ovo je praktično finale za nas i tako ćemo se ponašati. Idemo na pobedu svim snagama", rekao je Batak na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Radničkog igraju u sredu od 15 časova u Beogradu protiv Čukaričkog, u četvrtfinalu Kupa Srbije.



Klub iz Niša nije uspeo da izbori plasman u Ligu Evrope preko Super lige, a Čukaričkom je za to ostala samo teoretska šansa, pa će obe ekipe pokušati da naprave dobar rezultat u Kupu.



"Igramo protiv ozbiljnog protivnika. Čukarički je organizovan i kvalitetan klub sa dobrim trenerom i igračima, što pokazuje i njihova trenutna pozicija na tabeli Super lige", dodao je Batak.



On je rekao da ima problema sa sastavom tima, posebno na poziciji štopera, pošto je Mario Maslać dobio crveni karton protiv Napretka, a Lazar Đorđević je povređen. Batak je dodao da lekarski tim čini sve kako bi Nikola Čumić bio spreman za utakmicu.



"On je mnogo važan igrač za naš sistem, za nekoliko sedmica će se preseliti u Olimpijakos i njegova velika želja je da se od Radničkog oprosti dobrim partijama u Kupu Srbije. Bitna informacija je i da se oporavio Nemanja Kojić i on će nam svojim iskustvom biti značajan na Banovom brdu", naveo je on.



Prema pravilima Kupa Srbije, u četvrtfinalu se igra jedna utakmica, a ako posle regularnog dela bude nerešeno, izvodiće se penali.



"Vežbamo penale. Iako znamo da je to lutrija i pitanje trenutne sreće ili dobre koncentracije, mi ništa ne prepuštamo slučaju. Nije isključeno da do njih dodje i mi ćemo učiniti sve da budemo spremni. Ipak, ja bih više voleo da sve rešimo u regularnih 90 minuta i da izbegnemo dramu izvođenja penala, ali mi smo ozbiljna ekipa i moramo biti spremni za sve situacije", rekao je Batak.