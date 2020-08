Deset stvari koje niste znali o Kiku Makedi - "Siromašak" koji će voleti Beograd!

Prošlo je više od deset godina od kada je Kiko Makeda postigao čuveni gol protiv Aston Vile posle preokreta, za pobedu od 3:2. proglašen za najvećeg talenta engleskog fudbala i naslednika Vejna Runija.



Karijera nikada nije krenula tokom kojim je predviđao Ser Aleks, najviše zbog odnosa samog fudbalera, mnogi kažu i pogrešnog izbora klubova.



Postoje neke zanimljivosti koje će možda približiti Makedin odnos prema fudbalu, kao i činjenicu da je mnogo više obećavao i na neki način ostao večiti talenat, mada nema sumnje da je reč o fudbaleru koji je imao strašan potencija.



1. Makeda je Rimljanin, jasno omiljeni film mu je "Gladijator", ali malo je od te otpornosti na udarce i lomove pokazao u karijeri.



2. Rođen je u Ponte Nonu, jednom od najudaljenih rimskih predgrađa, putovao je na treninge Lacija i hteo da ostavi fudbal jer roditelji nisu imali novca da finansiraju putovanja. Majka je radila kao sobarica, otac kao noćni čuvar da bi mogao da ga danju vodi na treninge.



3. Otac Paskvale je molio klub da mu nađe posao, tražio je 500 evra mesečno tek da pokrije troškove i da Kiko ne mora da plaća kartu za treninge.



4. Lacio ga je "odjavio", setili su se tek kada su čuli da je Junajted zainteresovan, ali bilo je kasno. Izgubili su ga za 500 evra.



5. Kada se probio u prvi tim Junajteda, počeo da izlazi, Ser Aleks je anonimno zvao noćne klubove da ih podseti da po zakonu ne smeju da puštaju maloletnike u svoje objekte.



6. Makeda je svoj boravak u Junajtedu opisao kao neshvatanje onoga što ga je okruživalo i greške za kojima ne žali. Od bivših saigrača u kontaktu je samo sa Nanijem, a navija za Solskjera koji mu je bio trener u Kardifu.











7. Najveća greška? Kada je ignorisao Ser Aleksov savet da ode na pozajmicu u neki drugi engleski klub, a on, zbog nostalgije izabrao Italiju. U Sampdoriji nije dao nijedan gol, ali nije dobio ni pravu šansu 2011. godine. Posle je usledio veliki broj pozajmica, Nemačka, Engleska, vraćao se u Italiju u Novaru, ali je tek u Panatinaikosu podsetio na to šta je mogao da bude.



8. Makeda je pauzirao 2016. nije mogao šest meseci da nađe klub, pre nego što je otišao u Novaru.



9. U Beogradu je lepše vreme, mrzeo je Mančester kao i većina igrača zbog odvratne hrane i još goreg vremena, pa sigurno da će mu prijati Srbija, mada je u Atini bilo sjajno. Inače, kada je došao iz Rima u Mančester i video grad, hteo je odmah da se vrati kući.



10. Inače u Panatinaikos ga je doveo Đibril Sise, tačnije on je preporučio italijanskog napadača kada je Novara ispala u treću ligu. U Grčkoj je zarađivao 600 000 evra po godini, u Zvezdi će, prema nekim informacijama igrati za pola miliona plus bogate bonuse.