Derbi severa bez pobednika, Subotičani na čelu tabele!

Odigrane su i prve dve utakmice Super lige Srbije.



U velikom derbiju koplja su ukrstile ekipe sa severa naše zemlje, TSC i Vojvodina, a pobednika nije bilo - 2:2 (1:1).



Vojvodina je bila nešto bolji rival danas, imali su više inicijative od domaćina, ali je TSC prvi stigao do prednosti.



Igrao se 25. minut kada je Novak Simović pokazao na belu tačku nakon igranja rukom u kaznenom prostoru Vojvodine, Lukić je preuzeo stvar u svoje ruke, odbranio mu je Simić, ali je iz drugog pokušaja fudbaler domaćih uspeo da pošalje loptu u mrežu.



Deset minuta kasnije Vojvodina stiže do izjednačenja, nakon slobodnog udarca Nikole Drinčića, golman Filipović odbija loptu na nogu Mrkaića koji nagoveštava dobru sezonu - 1:1.



Na samom početku drugog poluvremena Vojvodina stiže i do prednosti, nakon što je Bojić probio po desnoj strani, lopta je pogodila Vargu koji šalje loptu u svoju mrežu za prednost Voše.



Ipak, domaći stižu do izjednačenja i to preko Silađija nakon dobrog probijanja Zeca.



U drugom meču današnjeg dana Spartak je uspeo da slavi protiv Zlatibora sa 3:0, a dvostruki strelac je bio Denković koji je odmah zauzeo čelo liste strelaca.







Oba gola je postigao u prvom poluvremenu, prvi iz penala u 8. i drugi u 32. minutu.







Konačnih 3:0 u 90. minutu postavlja Srećković.







Danas je na programu još jedan meč, Mladost je dočekala Javor u Lučanima.