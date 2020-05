"Delije", Zvezda ponovo igra - subota ujutru, obezbeđen i TV prenos!

Fudbaleri Crvene zvezde će odigrati prvi meč posle pauze od koronavirusa.



Izabranici Dejana Stankovića odmeriće snage sa omladincima Zvezde u subotu od 10.30 u prijateljskom meču.



Susret će biti odigran na pomoćnom terenu Marakane, a TV Arena Sport obezbedila je direktan prenos te utakmice.



"Odlične igre, nastupi u Ligi šampiona, daju nam nadu da će Deki Stanković u subotu videti dosta potencijala u našoj deci i da će u najskorijoj budućnosti nekolicina njih zaigrati za prvi tim. Mi smo fantastičan kolektiv, imamo jasno definisana pravila ponašanja kako na terenu, tako i van njega. Pohvale na račun njihovog ponašanja van terena podjednako mi prijaju kao i one vezane za igru i kvalitet", istakao je trener omladinaca Zvezde Slavoljub Đorđević.



"Mnogo smo se uželeli fudbala. Siguran sam da postoji mogućnost da se utakmica igra pred publikom, da bi bilo nekoliko hiljada navijača. Stručni štab kao i rukovodstvo kluba redovno prate igre mlađih kategorija, samim tim dobro poznaju moju ekipu. Deca su svesna da će mnoge oči biti uprte u njih. Verujem da ih to neće sputati da se predstave u najboljem svetlu", smatra on.