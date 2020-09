''Delije'' napravile bakljadu pred hotelom, Zvezda našla novi način da obezbedi podršku navijača

Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se na mini pripremama na Fruškoj gori, iščekujući derbi sa Čukaričkim u petak, pa još važniji duel sa Omonijom na Kipru u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.





Prvi naredni meč na ''Marakani'' igraće 19. septembra protiv Voždovca, a u susret svim tim izazovima, Zvezda se na svom Tviter nalogu obratila navijačima i predložila im novi način kako da pruže podršku svojim ljubimcima u ovim specifičnim vremenima.





''Zvezdaši, nismo u prilici da naše igrače bodrimo sa tribina, ali to nije razlog da naša podrška ne dođe do njih!



Šaljite poruke za naš tim i one će se naći na velikom zidu podrške koji će biti postavljen ispred svlačionice'', poručuju iz Zvezde.





Inače, grupa navijače Crvene zvezde stigla je juče ispred hotela u kome su smešteni Zvezdini fudbaleri i napravili bakljadu, a crveno-beli su otkrili i te detalje.



-

🔴⚪#fkcz pic.twitter.com/ZRMY62bt8W — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 5, 2020