Dekijeva premijera na Marakani, Lalatović partibrejker?

Ne samo da će to biti derbi 22. kola Linglong Superlige, već će ovaj meč ostati upamćen i kao prva utakmica Dejana Stankovića na ''Marakani'', u ulozi Zvezdinog trenera.



Sam taj podatak dovoljno govori šta od ove utakmice očekuju u Crvenoj zvezdi. U najkraćem, crveno-beli žele da ovo bude pravi fudbalski spektakl, sa velikim brojem navijača i da Stanković na svojoj trenerskoj premijeri na Zvezdinom stadionu ostvari pobedu, koja bi značila još jedan korak bliže osvajanju nove šampionske titule. U prilog tome i informacija da su u Crvenoj zvezdi odlučili da snize cene ulaznica za ovu utakmicu, kako bi Stankovićev tim imao što veću podršku.



Naš proslavljeni fudbaler je zvanični debi imao u prošlom kolu protiv Čukaričkog na Banovom brdu, gde je Zvezda trijumfovala sa 2:0, a ono što posebno raduje Zvezdine pristalice jeste Stankovićevo opredeljenje da ovog proleća veću šansu pruža mladim igračima, od kojih se već ističu Veljko Nikolić, Željko Gavrić i Njegoš Petrović, koji su bili u glavnim ulogama protiv Čukaričkog i najzaslužniji za ostvareni trijumf. Već se vidi da je Stanković svojim dolaskom uneo neku novu energiju u igru Crvene zvezde, i sami igrači to ističu i svi imaju ogromnu želju da se dobrim partijama dokažu novom treneru.









Ali, u subotu će se nešto pitati i ekipa Vojvodine.



Ako je Stanković uneo novu energiju u Zvezdin tim, isto to se može reći i za Nenada Lalatovića, koji je letošnjim povratkom na ''Karađorđe'', uspeo da probudi novosadsku ''Staru damu'' iz dvogodišnje letargije tokom koje je bila daleko od plasmana na evropsku scenu.



I on je poznat kao neko ko se ne libi da najtalentovanijim igračima ukaže poverenje, a Vojvodina se može pohvaliti sa velikim brojem mladih i kvalitetnih fudbalera koji uz Lalatovića imaju priliku da vrlo brzo dođu do punog izražaja. Jesenas se od tih igrača posebno izdvojio 19-godišnji Mirko Topić, za koga je Zvezda već pokazala ozbiljno interesovanje, ali uprava Vojvodine, a ni sam fudbaler, ne žure sa njegovim transferom.



Lalatovićeva ljubav prema Crvenoj zvezdi nikada nije bila sporna, jer se u tom klubu afirmisao kao igrač, a vodio ju je i kao trener u njenim najtežim danima, kada je Zvezdu opterećivala velika finansijska kriza. Ipak, to ne znači da u subotu neće učiniti sve da sa Vojvodinom napravi veliki podvig i možda pokvari raspoloženje Stankoviću i beogradskim crveno-belima.







Tokom trenerske kaijere mu je to već uspelo u vreme njegovog prethodnog mandata na klupi Vojvodine, u maju 2016. godine, kada je u prvenstvenoj utakmici slavio sa ''Lalama'' sa 3:1 na ''Marakani'', pa će Stanković u subotu imati dosta razloga za oprez, kako mu Lalatović ne bi pokvario planove.