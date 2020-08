Dekijeva analiza, na šta Zvezda neće nasesti u Tirani?

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izneo je svoja očekivanja pred susret sa Tiranom u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.



"Imamo još dva dana, radimo na tome, znamo i poznajemo ih, videli smo meč u Tbilisiju, dosta nizak blok i organizovano branjenje, duga lopta, polukontra i kontra. Dinamo je imao posed, ali sterilan posed, koji nije doneo plod, iako je po procentima to dosta veliko bilo na strani Tbilisija.



Nećemo nasesti na to, videćemo kako će da izađu, ima tu par mladih momaka, a treba da znači i iskustvo u ovim mečevima. Pričali smo o Evropi, momci su hteli da završe za 15 minuta. Bitno je da zavisi od tebe i kada ima problema, da iskontrolišeš, da na padneš pod uticaj nervoze i straha. Ima sitnih detalja, radimo u dva dana naredna na tome, videćete i sami, da ne govorim sve baš", kazao je Stanković.



On se potom osvrnuo i na reči njegovog kolege sa klupe protivičkog tima da je cilj Albanaca grupna faza Liga šampiona.



"Naravno da svaki trener treba tako da razmišlja, kroz ciljeve i način rada, ako si prvak zemlje, sigurno je cilj Liga šampiona. Prihvatamo da sebe zove favoritom, znamo kako da nastupimo, ja sam optimista, i ja želim grupnu fazu. Pokazaće 90 minuta sve", smatra strateg "crveno-belih".



Stanković je apostrofirao i veoma bitan faktor prekida.



"Videli ste finale Lige Evrope, od pet golova, četiri je došlo iz direktnih prekida, to je nešto što korektno radimo, dosta važnosti i pažnje dajemo prekidima. Jedna od stvari koja je detaljno analiziramo su njihovi defanzivni prekidi, tu ćemo našu šansu tražiti", rekao je trener Zvezde i potom odgovorio na pitanje da li će El Fardu Ben biti spreman za meč.



"Znam 95 posto sastava tima, Ben je veliki profesionalac, situacija je korektna, imamo tri dana, znam Bena i njegov mentalitet".



Smatra da je minimalna pobeda nad Proleterom možda i bolja od sigurne.



"Nekada su bolje i lepše pobede sa 1:0, kad ne ide, kad ostaneš kompaktan, drugo poluvreme je bilo takvo da smo promenili ritam, to su mečevi koje volim. Nekad budeš nezadovoljan jakim rezultatom, jer nije ispoštovano ono što ste dogovorili, a nekad je ovako teža utakmica, mislim da se kroz analizu može videti da imaš i protivnika, ne radimo 11 na 0 trening. Imaš protivnika koji je motivisan i želi da spotakne Zvezdu, u drugom poluvremenu smo ih stavili ispred 16. Rodić je OK, imamo još dva dana, konkuriše".



O provokacijama u Tirani Stanković nije želeo.



"Ne očekujem provokacije, idemo da igramo fudbal. Sami klubovi nose svoju tenziju, i zemlje, ali ovo je sport, fudbal, idemo da se takmičimo i donesemo rezultat. Ništa specijalno ne očekujem. Oni su momci stvarno dostupni za taktiku, teže je da ih smiriš, da iskontrolišeš emocije, da se ne 'sprže' pred tako važnu utakmicu, igra se samo jedna. Ali meč može da traje i 120 minuta.



Meni nije neka razlika, svaki sledeći meč je važan, a cilj je grupna faze u Evropi. Sama utakmica, ne protivnik i cilj, ili nastavljaš ili ne, to nosi dovoljnu težinu. Želim da zadržim tu atmosferu takmičenja, nebitno je ko je protivnik. Ne može da se izbegne da može da bude 'vruće'", smatra trener šampiona Srbije.