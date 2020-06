Dekijev izum ne krije: "Titula na Marakani dečački san, želim da ostavim trag u Zvezdi!"

Fudbaler Crvene zvezde Andrija Radulović izjavio je osvajanje titule šampiona Srbije za njega ostvarenje sna.



"Velika čast za mene. Maštao sam dok sam igrao na terenima Omladinske škole da ću jednoga dana dole, na Marakani, izaći kao šampion. Srećan sam i ponosan upravo zato jer volim Zvezdu od malih nogu i što sam dao svoj maksimum kako bih bio prvotimac. Subota će biti veliki dan za mene, biće pročitano moje ime - ime šampiona. Želim da se još jednom zahvalim treneru Stankoviću što me je nagradio za sve moje dobre partije u omladincima i što mi je pružio priliku da obučem dres prvog tima", rekao je Radulović.



Momak iz Kotora ne krije da bi voleo da vidi pune tribine jer će mu se tako ispuniti još jedan dečački san.



"Kada sam ušao u igru na utakmici protiv Radnika svi su me pozdravili aplauzom. To je mnogo značilo dečaku kao što sam ja, jer je onda trema nestala. Verujem da će tako biti i u subotu. Voleo bih da vidim pune tribine, da se svi zajedno radujemo novoj tituli. Taj huk pune Marakane na proslavi titule mi je još jedan dečački san i siguran sam da će biti ostvaren. Svaki pravi zvezdaš će doći na Marakanu, a poznato je da imamo najbolje navijače na svetu."



Radulović je neko ko je partijama u Omladinskoj Ligi Srbije, kao i Ligi šampiona za mlade, ostavio veoma dobar utisak kako na navijače tako i na struku.



"Znam da sam dao svoj maksimum, kao i čitava ekipa. Koliko je to bilo dovoljno govore rezultati. Međutim, neću stati, idem još jače i snažnije kako bih bio bolji. Verujem da ću doneti mnogo radosti navijačima u periodu koji je pred nama, jer mislim da mogu još više. Želim da ostavim trag u Crvenoj zvezdi, imao sam idole u igračima koji su proveli mnogo godina u klubu. Pozivam sve zvezdaše da dođu u subotu da zajedno pevamo naše pesme, srce će mi biti puno ako budem video pune tribine prilikom izlaska na teren, a verujem da će tako i biti", zaključio je Radulović.